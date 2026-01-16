Bad Bunny advierte que pondrá a bailar a todos en el Super Bowl 2026

Bad Bunny alista el show con el que animará el medio tiempo del Super Bowl 2026, a través de un video compartido en sus redes, el cantante advirtió que el 8 de febrero, el mundo bailará.

El puertorriqueño será la gran estrella del espectáculo del medio tiempo del próximo Super Bowl, la final de la liga estadounidense de futbol americano (NFL) y el evento más seguido cada año en Estados Unidos.

El popular cantante de reggaetón, de 31 años, encabezará el espectáculo el 8 de febrero sobre el escenario del Levi's Stadium de Santa Clara (California).

"Lo que siento va más allá de mí mismo. Es para aquellos que vinieron antes que yo y corrieron yardas incontables para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown", dijo en un comunicado difundido por la NFL.

"Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL", agregó hace meses.

¿Qué se espera del show de Bad Bunny en el Super Bowl?

A pocos días del evento, y con la canción "Baile inolvidable" de fondo, dio un adelanto de lo que ofrecerá en el esperado espectáculo: ¡mucho mucho baile! La canción es una fusión de salsa con su estilo urbano y forma parte del disco "Debí Tirar Más Fotos"; es una mezcla de salsa tradicional (congas, piano, trompeta) con pop latino moderno y toques de trap.

La lista de artistas que han actuado en el Super Bowl incluye leyendas como The Rolling Stones, Prince, Bruce Springsteen, Madonna, U2, Paul McCartney, Michael Jackson, Beyonce y Rihanna.

Bad Bunny, ganador de tres premios Grammy, tomará el relevo del rapero estadounidense Kendrick Lamar, quien cantó el pasado febrero en Nueva Orleans.

Esa edición, en la que los Philadelphia Eagles destronaron a los Kansas City Chiefs, volvió a romper el récord de audiencia para una emisión televisiva en Estados Unidos, estimada en unos 127 millones de telespectadores.

Detalles del espectáculo de medio tiempo en Levi's Stadium

La última vez que la música latina protagonizó el recital de la final de la NFL fue con la presentación de Shakira y Jennifer Lopez en 2020 en Miami, a la que también se sumó Bad Bunny.

"Bad Bunny representa la energía global y la vitalidad cultural que definen la escena musical de hoy en día", dijo Jon Barker, vicepresidente de Producción de Eventos Globales de la NFL.

Desde 2019, el espectáculo del medio tiempo es producido por Roc Nation, el grupo de entretenimiento fundado por la estrella del rap Jay-Z.

El partido es el acontecimiento anual más visto en la televisión estadounidense y lograr un espacio en sus codiciados comerciales puede costar millones de dólares.

Impacto cultural de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El espectáculo de Bad Bunny no solo promete ser un evento musical, sino también un reflejo de la cultura latina en un escenario global. Su participación en el Super Bowl 2026 marca un hito en la representación de la música latina en uno de los eventos más importantes del entretenimiento mundial.