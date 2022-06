Bad Bunny no tiene miedo al qué dirán y presume pancita de verano

En un reciente video que compartió en su cuenta de TikTok, Benito, nombre real del famoso, decidió hacer a un lado los prejuicios y aparece bailado una de sus canciones, en traje de baño y frente al mar.

Lo que ha llamado la atención de sus fanáticos es que lejos de presumir el cuerpo perfecto y unas abdominales de acero, el "conejo malo" dejó ver su "pancita", incluso parece completamente cómodo con su apariencia sin retoques, demostrando que los rollitos también son sexy.

"Los veranos son pa' beber y comer; y bailar; y coger sol; y echar panza", fue el mensaje con el que el intérprete de "Safaera" decidió acompañar el clip, en el que además saca sus mejores pasos de baile.

Las reacciones de sus millones de fans no se hicieron esperar y de inmediato inundaron la publicación de Bad Bunny con cientos de comentarios en los que aplaudían su actitud y lo llenaban de halagos: "Te amo Benito bailarín", "Tan precioso", "Es todo lo perfecto que pueda existir", "Bien al body positive", "Me encanta esa pancita", "Sacando los pasos prohibidos", "Por fin un artista me representa", son solo algunos de los mensajes que se pueden leer.