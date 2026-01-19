¡Conejo malo! Bad Bunny confunde a Perú con Chile

El cantante y compositor puertorriqueño, Bad Bunny, retomó su gira mundial "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" el pasado 9 de enero en Santiago de Chile, luego de cerrar el 2025 con ocho conciertos sold out en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México.

Tras tres conciertos en Chile, el épico escenario donde el conejo malo interpreta hits de su último álbum -como "La Mudanza" y "Baile inolvidable"- llegó a Lima, Perú, para dos shows el viernes 16 y sábado 17 de enero.

Sin embargo, durante su primera fecha en la capital peruana, una confusión del cantante llamó la atención del mundo entero. El pequeño error ocurrió cuando Bad Bunny salió al escenario para comenzar con el segmento del concierto que se lleva a cabo en "La Casita", y se dirigió al público diciendo "¡Chile!", nombre del país en el que se presentó unos días antes.

Más allá de generar la inconformidad de algunos de los presentes y de ganarse unos cuantos chiflidos, la mayor parte del público tomó la confusión del cantante con humor, dejándola pasar rápidamente y disfrutando del concierto con la mejor energía.