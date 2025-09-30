Al Super Bowl 2026

Bad Bunny dijo que encabezar el medio tiempo del Super Bowl es para él una celebración de Puerto Rico, de su familia y de la comunidad latina que lo acompaña en cada escenario.

En una entrevista con Apple Music, un día después de que se confirmara su participación en el espectáculo, el cantante mencionó que la playa donde grabaron el anuncio es la misma de su pueblo natal, un detalle que considera especial.





EMOCIONADO

"Estoy realmente emocionado por mis amigos, mi familia. Puerto Rico, toda la gente latina alrededor del mundo. Estoy emocionado por mi cultura. Estoy emocionado por todo, no solo por mí. ¿Sabes lo que digo? La playa donde grabamos es la playa de mi pueblo natal, así que es algo muy especial para nosotros", señaló.

También habló de su intención de representar a su País en cualquier escenario y de cómo esa idea lo acompaña en cada paso de su carrera.

"También es el resultado de simplemente hacer las cosas con el corazón. Siempre estoy dando lo mejor y trabajando con tanta pasión. Todavía estoy trabajando. Soy un novato. Todavía tengo hambre de conquistar y de mostrar lo que puedo hacer a la gente. Es una locura porque creo que todos ya saben de lo que soy capaz. Pero todavía soy alguien que sorprende", comentó.

LA LLAMADA

Recordó la llamada de Jay-Z, productor del espectáculo, que le confirmó que encabezaría el show y que lo sorprendió en plena rutina de entrenamiento.

"Es una locura porque estaba en medio de un entrenamiento. Así que recuerdo que después de la llamada hice como cien pull-ups. Ya no necesité más pre-workout ni nada. Fue muy especial. Fue tan especial", dijo.

Contó que mantener el secreto hasta el anuncio no fue complicado, pero lo que más lo conmovió fue mostrar el video de presentación a sus amigos más cercanos y observar sus reacciones.

SIN DETALLES AÚN

"Me sentí tan emocionalmente como la primera vez que mostré el video a uno de mis amigos y vi su reacción y estaba tan emocionado. Como dije, estoy realmente emocionado pero esto me está haciendo sentir tan feliz, porque más que por mí es por todos los demás", comentó.

Sobre el espectáculo, explicó que todavía no tiene definido cómo será, aunque adelantó que su intención es transmitir la energía de su música y disfrutar el momento.

"Voy a disfrutar. Voy a abrazar el momento. Voy a mostrar lo que tenemos, nuestra música, nuestra cultura. Solo voy al escenario a disfrutar y divertirme", dijo.

El Apple Music Super Bowl LX Halftime Show se transmitirá el 8 de febrero de 2026 desde el Estadio de los 49ers en Santa Clara, California.

¡CONFIRMADO!

Después de semanas de rumores, finalmente la NFL anunció que Bad Bunny será el encargado del show de medio tiempo del Super Bowl, se espera que el puertorriqueño despliegue un repertorio más amplio, llevando su estilo urbano, reguetón y ritmos latinos a millones de espectadores en todo el mundo.