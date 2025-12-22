Los últimos invitados a la ´Casita´

La noche del sábado 20 de diciembre, Bad Bunny ofreció el séptimo de ocho conciertos en el Estadio GNP Seguros y, como ya es costumbre, recibió a una serie de personalidades famosas, entre ellas, Eiza González, Luis Gerardo Méndez y, de nueva cuenta, a Diego Boneta, quien ya había estado presente en el show que ofreció el 11 de diciembre.

La estancia del puertorriqueño, en nuestra ciudad, ha causado sensación, pues -en la actualidad- se trata de uno de los artistas con mayor reconocimiento, a nivel global. Aunado a esto, la incógnita con respecto a qué famosos lo acompañarán en "la Casita" ha generado que, cada uno de sus conciertos, dé de qué hablar.

La denominada "Casita" es una zona, ubicada en una parte del escenario, desde donde figuras conocidas presencian el show y, durante una parte de este, el cantante boricua aparece dentro de ella para interactuar, por unos instantes, con sus invitados.

Benito Antonio Martínez Ocasio -nombre de pila del músico- ha sorprendido con las y los famosos que lo han acompañado en sus conciertos en la CDMX, con la presencia de figuras como Salma Hayek, Bárbara de Regil, Galilea Montijo, Ana de la Reguera, Yeri Mua, Cassandra Sánchez Navaro, Yalitza Aparicio, Juanpa Zurita, y Luisito Comunica, por mencionar algunos.

Y, la del sábado, no fue la excepción pues Eiza González, que originalmente reside en California (EU), fue captada bailando en "la Casita".

La actriz -además- fue retratada junto a sus colegas, los actores Luis Gerardo Méndez y Diego Boneta, este último, se ha convertido en uno de los invitados de Bad Bunny que asitió a más de uno de sus conciertos pues, el actor mexicano ya había presenciado -junto a su novia Renata Notni- el recital del pasado 11 de diciembre.

Y, aunque por los videos que ya circulan en redes, los tres lucen muy divertidos, bailando y coreando las canciones de "el Conejo malo", ninguno de ellos ha compartido videos propios de su experiencia en el "DeBÍ TiRAR MáS FOToS Tour".

LAS CANCIONES SORPRESA

El "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" de Bad Bunny se despedirse de la Ciudad de México, dejando uno de los cierres de año más épicos en la industria de la música del país.

En esta gira mundial el cantante puertorriqueño ha impuesto la tradición de cantar una canción diferente y exclusiva en cada uno de sus conciertos, la cual no repetirá frente a ningún otro público.

Entre la casita y el show de luces, las canciones sorpresa se han convertido en uno de los momentos más esperados del concierto, generando expectativa o teorías entre los fans y dándole un toque único a cada noche de música a cargo de Bad Bunny.

El "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" arrancó en Santo Domingo, República Dominicana el pasado 21 de noviembre, y estas han sido todas las canciones que Bad Bunny ya cantó como sorpresa en lo que va de la gira hasta el momento:

Santo Domingo, RD - 21 de noviembre: "25/8"

Santo Domingo, RD - 22 de noviembre: "Después de la playa", "Dema Ga Ge Gi Go Gu"

San José, CR - 5 de diciembre: "Caro"

San José, CR - 6 de diciembre: "Te deseo lo mejor"

Ciudad de México, MX - 10 de diciembre: "Chambea"

Ciudad de México, MX - 11 de diciembre: "Perro negro"

Ciudad de México, MX - 12 de diciembre: "Amorfada"

Ciudad de México, MX - 15 de diciembre: "Where she goes", "Un X100to"

Ciudad de México, MX - 16 de diciembre: "Te mudaste"

Ciudad de México, MX - 19 de diciembre: "La corriente", "Lo siento bebé"

Ciudad de México, MX - 20 de diciembre: "Mojabi ghost".