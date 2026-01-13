La actriz mexicana Mabel Cadena se suma a "Avengers: Doomsday"

Es oficial: Mabel Cadena regresará con el personaje de "Namora" en "Avengers: doomsday", donde los habitantes de los mares tendrán participación activa.

La semana pasada se habían filtrado presuntamente imágenes de un nuevo tráiler del filme en la que aparecía la actriz mexicana, pero esta mañana, Marvel ha dado a conocer otros avances en los que se confirma el retorno de ella en la nueva cinta que llegará a salas en diciembre.

¿Qué se sabe sobre el regreso de Mabel Cadena?

El nuevo video de poco más de un minuto de duración inicia con la nueva líder de los wakandianos (tras la muerte de Black Panther) caminando en el desierto y su voz en off diciendo que ha perdido a todos los que le importaban. Es cuando aparecen las imágenes de "Namora", acompañada de gente y "Namor", interpretador por el también mexicano Tenoch Huerta, sentado en su trono. "Un rey tiene sus deberes, preparar a nuestro pueblo para el más allá- Yo tengo los míos", apunta la voz.

En agosto pasado, Mabel dio una señal de su regreso al universo de Avengers durante el encuentro de nominados al Ariel, a lo mejor del cine mexicano. "Estoy emocionada: tuve la oportunidad de convivir un poco con ellos, así que ya veremos. Lo único que puedo decir es que creo que Avengers trae un elenco bien bonito", dijo brevemente.

Detalles del nuevo tráiler de Avengers doomsday

"Namora" es prima de "Namor" y es la segunda figura más poderosa del reino Talokan. En "Black Panther: Wakanda forever" es alguien que no desea hacer alianza con los humanos y demuestra tener gran poder y fuerte carácter. Para el personaje, la actriz mexiquense se preparó por un año físicamente, entre ellos buceo sin oxígeno, así como perfeccionar el inglés y el maya.

Pero lo más importante para ella fue que "Avengers" puso en el papel de héroes a gente de tez morena. "Es lo que estamos haciendo, dar representación a rostros que nos dijeron que no podían ser súper héroes. Hoy poder ver videos de niños que se visten como Tenoch, a mí me llena de emoción, de felicidad, entonces ya no es solo lo que te dice la sociedad que puedes ser, ahora puedes sentirte poderoso, ya no hay límite para poder volar si eso es lo que quieres", indicó en su momento a EL UNIVERSAL.

Impacto de Namora en el universo Marvel

En el nuevo avance también aparece Ben de "Los 4 Fantásticos", justo interactuando con los wakandianos.