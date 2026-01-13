Tenoch Huerta y "La Mole" sorprenden en avance de Avengers: Doomsday

CIUDAD DE MÉXICO.- Este martes, Marvel Studios dio a conocer el cuarto avance de Avengers: Doomsday, teniendo al actor mexicano Tenoch Huerta de protagonista.

La participación del actor mexicano en esta nueva entrega del Universo Cinematográfico de Marvel ha despertado inquietud entre los fans, quienes analizan cada escena en busca de pistas sobre su personaje y el rumbo que tomará la esperada cinta.

¿Qué revela el nuevo avance de Avengers: Doomsday?

Por medio de la plataforma X, Marvel Studios compartió el nuevo avance que causó furor entre los fanáticos de la franquicia. En este adelanto, Shuri, interpretada por Letitia Wright, comparte su visión sobre las responsabilidades de un verdadero líder hacia su gente, mientras en pantalla aparecen por primera vez Namor y M´Baku.

La escena no pasó desapercibida entre los seguidores, ya que sugiere que tanto Talokan como Wakanda tendrán un rol fundamental en la lucha para frenar a Doctor Doom.

Detalles sobre la participación de Tenoch Huerta

Finalmente, aparece "La Mole", el icónico integrante de Los 4 Fantásticos, quien se une por primera vez a los personajes principales de la franquicia.