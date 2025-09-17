Se oculta en partido de Kansas

Taylor Swift asistió al partido entre los Kansas City Chiefs vs. los Philadelphia Eagles en el estadio Arrowhead, pero de manera muy discreta. La cantante llegó acompañada de su madre, Andrea Swift, y su hermano Austin. Para evitar llamar la atención de los medios se protegió tras una pantalla móvil de casi dos metros de altura.

La decisión de usar esta pantalla blindada generó muchas especulaciones sobre posibles amenazas a su seguridad o un embarazo, pero no existe una confirmación de parte de la estrella.

A pesar de sus esfuerzos por pasar desapercibida, algunos asistentes lograron captarla en videos y fotos que luego se compartieron en redes sociales.