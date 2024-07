Luis Ángel Robelo, el tiktoker que transmitió el asesinato de su papá

El nombre del tiktoker Luis Ángel Robelo, quien alcanzó fama por sus videos junto a "La Venenito", se volvió viral en redes sociales, luego de que transmitiera en vivo la muerte de su padre y hermano. Este incidente tuvo lugar la tarde del sábado 20 de julio en Encarnación de Díaz, municipio de Jalisco.

La transmisión en vivo, aunque eliminada del perfil del creador posteriormente, fue capturada por varios usuarios que la replicaron en diversas plataformas, amparados por las políticas de privacidad que permiten la difusión de contenido gráfico.

En el video, Luis Ángel se ve visiblemente afectado mientras sale de una vivienda y relata entre lágrimas el trágico suceso. En un giro de su celular, se pueden observar los cuerpos de su padre y hermano en el suelo, rodeados por personal de la Fiscalía de Jalisco que acordonaba la escena y recababa evidencia. A pesar de las peticiones del personal de no grabar, Luis Ángel persistía gritando "no me importa, los mataron, los mataron, mataron a Manuel".

Después de este impactante evento, la Fiscalía de Jalisco emitió un comunicado a través de su cuenta oficial de X, donde expresaron lo siguiente: "Personal de la Fiscalía Especial Regional lleva a cabo indagatorias en Encarnación de Díaz, para capturar a quien o quienes resulten responsables de la muerte de dos hombres".

¿Quién es Luis Ángel Robelo?

Luis Ángel Robelo es un cantante y creador de contenido de 26 años que alcanzó notoriedad en 2022 al compartir un "cover" de una canción de Ana Bárbara en su perfil de TikTok.

Es reconocido por su estrecha amistad con el influencer David González, mejor conocido como "La Venenito", con quien colabora frecuentemente en diversas plataformas digitales.

En su cuenta de TikTok, donde comparte "covers", bailes y desafíos junto a amigos como "La Venenito", Carol Castro, Angelito, Melissa Navarro, entre otros, ha cultivado una audiencia de más de 7 millones de seguidores. Su contenido refleja su pasión por la música y su dinámica colaborativa con otros creadores de contenido.

Además, en Instagram, cuenta con más de 1 millón de seguidores, donde comparte aspectos personales de su vida y momentos destacados de su carrera como cantante. A través de fotos y videos, muestra tanto su faceta profesional como aspectos más íntimos, fortaleciendo así su conexión con sus seguidores.

Después de que el video se difundiera en redes sociales, 'La Venenito', estrechamente vinculada al conocido tiktoker, se pronunció sobre el incidente que afectó a la familia de su amigo. En sus declaraciones, enfatizó la importancia de mostrar respeto y solidaridad hacia el youtuber en este momento difícil.

"Gente les pido respeto para Robelo, la verdad está pasando un muy mal momento. Acaba de perder a su papá y hermano, tengan poquito respeto, los amo. Yo voy a estar apoyando a Robelo en todo momento y pido apoyo y respeto. Dios bendiga a los que quieran apoyar en todo esto, de todo corazón mil gracias", expresó.

Con estas palabras, "La venenito" confirmó el trágico suceso donde Luis Ángel perdió a su padre y a su hermano, aunque los motivos detrás del ataque aún no han sido revelados.