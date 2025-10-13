Pide "justicia y no mentiras"

Mariana Ávila pide justicia tras el asesinato de su novio, el cantante argentino Fede Dorcaz, ocurrido la noche del jueves mientras manejaba por el Periférico, en la Ciudad de México, el joven de 29 años fue interceptado por unos sujetos que viajaban en moto, una versión de lo ocurrido señala que se habría resistido a un asalto y fue asesinado.

A través de un mensaje en X (antes Twitter), Mariana compartió un mensaje en el que pide justicia y no desviar la atención de lo ocurrido; Ávila enfatiza que su pareja nunca anduvo en malos pasos.

"Mi Fede iba solito manejando hacia su casa después de estar juntos, íbamos hablando por teléfono y llamó a sus amigos para contarle lo bien que le estaba yendo. Nunca en la vida estuvo en malos pasos. JUSTICIA NO MENTIRAS no desvíen la información para quitar responsabilidad a lo que pasó", se lee.