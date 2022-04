Asegura ser feliz así

"Lo que más me gusta de mi cuerpo es mi sonrisa", dice Lis Vega a unos días del comienzo de "Las estrellas bailan" en el matutino "Hoy", el lunes.

La vedette, cantante y actriz cubana ha estado en el ojo del huracán por sus cambios estéticos, al ser criticada, señalada y comparada con su yo del pasado.

Vega asegura que es feliz así, pero lamenta de que en lugar de alegrarse por ella, la juzguen y hasta le sumen cirugías.

"Mi carrera ha sido impecable, lo que yo haga con mi cuerpo es mi problema. No hay respeto, ya no hay tolerancia ni hay amor a las decisiones del prójimo, a mí me encantan mis labios carnocitos, soy trigueña, subí 10 libras, me veo voluptuosa pero eso de que un millón de cirugías, ¡ni que fuera Kim Kardashian, por Dios!", comenta en entrevista.

Desde hace una década Lis ha practicado el hinduismo, algo que, dice, la ha ayudado a ver la vida diferente, incluso a ver distinto a quienes la juzgan. Algo que niega rotundamente es que sus cambios físicos sean producto de la presión de la industria.

"Yo no vivo de la sociedad, a mí nadie me paga mis cuentas, nadie mantiene a mi familia y obviamente tampoco soy un borrego para estar siguiendo manadas, yo tengo mi propio camino, mi propia mente, mi propia percepción de mi vida y mientras a mí me guste lo que veo y lo que siento, eso es lo más mágico que una puede encontrar en sí misma", expresa Vega.

Además de "Las estrellas bailan en Hoy", la actriz cubana está contenta de sus apuestas musicales: la cumbia urbana, que quiere mezclarla con el regional mexicano. Mientras, está enfocada en "No te creo nada", su lanzamiento más reciente.