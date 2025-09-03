Despojan a John Milton de camioneta en Culiacán

MONTERREY, NL.- Un suceso traumático vivió el hipnotista John Milton al ser despojado de su camioneta de manera violenta por unos civiles armados que lo interceptaron la tarde de ayer mientras se trasladaba sobre la carretera Culiacán-Eldorado, en Sinaloa.

El llamado "Caballero de la Hipnosis", hijo del hipnotista brasileño Taurus do Brasil, detalló los hechos señalando que viajaba en la unidad junto a su esposa Rocío y un amigo.

El vehículo es una Cadillac blanca modelo 2025.

"Fue un suceso traumático para todos los que veníamos en el vehículo, bendito Dios estamos con vida, que es lo importante, y estamos platicando la historia", declaró esta mañana vía telefónica.

"Fueron cuatro o cinco jóvenes que su inexperiencia o se les hizo fácil, con armas largas y pistolas, nos encañonaron y nos hicieron bajar del vehículo", relató.

Milton, de 55 años, se mostró afectado emocionalmente por este episodio violento que sufrió.

"Yo quise mediar, quise conversar con ellos, y los muchachos desesperados abrieron fuego al aire, abrieron fuego al piso y fue en ese momento en el que le dije a mis acompañantes que bajaran del vehículo porque (la situación) se estaba descontrolando".

El robo ocurrió al filo de las 16:00 horas del martes e inmediatamente se realizó un reporte del robo ante la Secretaría de Seguridad Pública.

Según reportes del atraco, eran cuatro hombres con armas largas los que bloquearon el paso de la camioneta donde viajaba Milton, y posteriormente lo privaron de su vehículo.

Aunque hubo algunos disparos, el hipnotista aseguró que todos se encuentran bien.

"Yo agradezco tanto al señor (Omar García) Harfuch (Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana) como a la Fiscalía y a la Policía del Estado, a la gente, a la sociedad misma que se puso las pilas porque de alguna manera, es increíble que en menos de cinco horas gracias a Dios recuperaron el vehículo y se encuentra bajo resguardo de los oficiales", indicó.

Milton detalló que los hechos ocurrieron saliendo de la ciudad de Culiacán, tomando la carretera con rumbo a Mazatlán.

"Precisamente porque íbamos a una conferencia de prensa porque estaremos este fin de semana trabajando en Tepic", comentó.

Asimismo dijo que la unidad en la que viajaban resultó con pequeños golpes.

"Nos regresaron casi todas las pertenencias".

El hipnotista hizo un llamado a la sociedad para detener juntos la ola de violencia que se vive en el País.

"Voy a tratar de hablar desde el corazón, desde lo profundo de mi alma: si vemos a una cantante que da un mal paso en la vida, la sociedad se une para funarla. Si vemos a una comediante regiomontana que hace mal en la vida, la misma sociedad se encarga de crucificarla, pero cuando vemos este tipo de situaciones todo mundo se dedica a emitir un juicio sin darnos cuenta de lo que estamos viviendo, está en juego la vida de una persona.

"Ayer yo fui víctima de la inseguridad que prevalece en nuestro México querido, y en vez que tachar a un partido o a un Presidente culpable, creo que tenemos que hacer conciencia de que todos aquí somos culpables de lo que estamos viviendo", indicó.

"En qué momento nosotros como papá, mamá, hermana, hijo o como abuelo, perdimos esas costumbres de generar principios y cualidades en nuestros pequeños. Esas normas de educación y reglas de etiqueta de decir buenos días o buenas noches, se perdieron. Perdimos el compás moral y las buenas costumbres", afirmó.

"Y así como la gente se une para funar o tirar hate, ¿por qué no nos juntamos para lo bueno?, ¿por qué no generamos un movimiento como sociedad?, un efecto enredadera: yo voy a sumar para salir de donde estamos", agregó.