Presenta libro Arturo López Gavito

Ciudad de México.- Cuando Arturo López Gavito se integró al programa "La academia" en 2004, se ganó el sobrenombre de "juez de hierro", por su exigencia y comentarios sin filtro, imagen que hasta el día de hoy lo persigue.

Es por eso que decidió mostrarle a la gente otra de sus facetas a través de su libro El coleccionista de experiencias.

"Para que la gente entienda quién soy hoy, que se entere por lo que pasé. Para mí este libro es una terapia personal y emocional muy importante, sobre todo porque cuando consideraba que un capítulo ya estaba terminado la editora me pedía profundizar más; entonces tenía que regresar a revisar esos momentos doloroso de la vida; así que este libro tiene muchos cierres", dijo López Gavito.

Quien fuera vicepresidente de mercadotecnia de The Walt Disney Company México, comentó que la idea de este libro surgió debido a la invitación que tuvo de escribir sobre las entrevistas que había realizado en la radio a diversas personalidades de la música.





HBALA DE SUS TROPIEZOS

Fu entonces que revisando el material que tenía, se dio cuenta que podía hacer uno donde abordara sus tropiezos y lo que había aprendido de ellos.

"Con todas esas piezas armé un rompecabezas y se convirtió en un libro en el cual, más allá de hablar de un anecdotario de terceros, habla sobre mí y mis vivencias; así se fue transformando el documento hasta ser lo que es hoy".

Es así que a lo largo de los nueve capítulos que lo componen, expresó López Gavito, el lector comprenderá por medio de sus vivencias que todos pueden tener una mejor versión de sí mismos.





SALE DE ZONA DE CONFORT

"Muchas veces no nos atrevemos a tomar decisiones porque creemos que nos va a ir mal, por ejemplo decir: ´no sé cocinar, se me quema el agua´. Es porque no se ha dado la oportunidad de intentarlo, aquí estamos hablando de la filosofía de la mediocridad y la zona de confort; lo que he intentado me ha salido porque me lo he propuesto como un objetivo de vida y pongo toda mi atención en hacerlo".

Recordó que cuando entró a "MasterChef celebrity" existía el morbo entre la audiencia respecto de cómo se iba a comportar, pero el productor musical enfatizó que él únicamente lo hizo con toda la disponibilidad de aprender.

"Las grandes personas son la que son capaces de mostrarse vulnerables, los que se quedan callados, observan a la gente y la escuchan para aprender, pero eso pasa con el tiempo y la madurez, la cual llega con los golpes que da la vida y de eso está construido el libro, donde la vulnerabilidad y la humildad son sinónimo de grandeza", expresó Arturo sobre su obra, que ya está disponible en formato en físico y audiolibro.