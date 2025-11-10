Provoca arresto de mexicanos

Tras el escándalo por su enfrentamiento con Fátima Bosch al llamarla "tonta", se dio a conocer que el ejecutivo Nawat Itsaragrisil habría sido el culpable del arresto de varios trabajadores mexicanos del certamen Miss Universo.

Y aunque Itsaragrisil fue sancionado y perdió parte de su influencia dentro del concurso de belleza, el empresario denunció a Miss Universo Organization ante la policía tailandesa, lo que habría derivado en la detención de empleados de origen mexicano.

"Él descubrió que uno de los anunciantes de Miss Universo es una empresa de juegos online de Filipinas, y en Tailandia están prohibidos los juegos de azar. ¿Qué hizo él? Fue y los denunció con la policía", explicó el periodista Miguel Masjuan, según Univision.

Según el comunicador, el directivo no sabía que los trabajadores detenidos eran mexicanos: "Me dicen que estaban desayunando y aparece la policía; como si fuera una imagen de ICE en California, se llevaron presos a todos los mexicanos, a los maquiladores".

Además, Masjuan agregó que el acto habría tenido como objetivo quedarse con la franquicia encabezada por Raúl Rocha Cantú, actual presidente de Miss Universe México.