Felicity Huffman, arrepentida

Ciudad de México

La actriz Felicity Huffman dijo que sintió arrepentimiento y remordimiento por alterar los resultados en las admisiones universitarias de su hija para que ingresara a una universidad de prestigio, un hecho que la condujo a prisión.

Huffman, conocida por su trabajo en la serie "Esposas Desesperadas", se declaró culpable en mayo del 2019 en una entrevista con Eyewitness News, por haber participado en la falsificación de puntuaciones para el servicio de examen académico de su hija Sophie Grace.

"La gente supone que entré en esto buscando una manera de engañar al sistema y haciendo proverbiales tratos criminales en callejones traseros, pero ese no fue el caso.

Trabajé con un consejero universitario llamado William Rick Singer, y todos confiaban en él, implícitamente. Recomendaba programas y tutores, y él era el experto, y después de un año empezó a decir: ´Su hija no va a ingresar a ninguna de las universidades que quiere´, así que le creí", comentó la nominada al Óscar por "Transamérica".

Tanto Felicity como la actriz Lori Loughlin, además de Singer, se vieron envueltos en un escándalo mediático y fueron enjuiciados, pues la comunidad universitaria cuestionó el uso de su poder para cometer fraude y alterar los resultados del Scholastic Aptitude Test (SAT).

La neoyorkina, de 60 años, decidió pagar la fianza de 15 mil dólares y cumplir los 14 días de prisión de sentencia, de los cuales le redujeron tres días.

"Cuando poco a poco empezó a presentar el plan criminal, parecía que... esa era mi única opción para darle un futuro a mi hija, y sé que en retrospectiva es 20/20, pero sentí que sería una mala madre si no lo hacía".

"´No lo hagas´, me dije. Y entonces lo hice. Sentí que tenía que darle a mi hija la oportunidad de tener un futuro... lo que significaba que tenía que violar la ley".

Huffman fue una pieza importante en la investigación denominada Operation Varsity Blues, cumplió su sentencia y actualmente es portavoz de la organización A New Way of Life, que se dedica a ayudar a mujeres que salieron de prisión y buscan reintegrarse a la sociedad.