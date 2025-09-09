Triunfan y brillan

Ariana Grande y Lady Gaga marcaron el tono en los Premios MTV a los Videos Musicales la noche del domingo con momentos definitorios de sus carreras.





AGRADECEN

Grande obtuvo dos honores: video del año y mejor video pop, y generó revuelo en la audiencia cuando agradeció a sus "terapeutas y personas gay" durante su discurso de aceptación.

Gaga, la principal nominada de la noche, comenzó ganando el premio de artista del año antes de cumplir su promesa de actuar. Subió al escenario en el Madison Square Garden después de su discurso de aceptación, lo que provocó un frenesí en la audiencia en la Arena UBS, donde se celebraban los VMA.

Gaga enfatizó el significado más profundo del arte.

"Ser artista es un intento de conectar las almas de las personas en todo el mundo", afirmó la cantante, quien interpretó "Abracadabra" y "The Dead Dance", "Wednesday". Dedicó el premio a sus fans y rindió homenaje a su prometido, Michael Polansky, quien coprodujo su último álbum, "Mayhem".





LOS HOMENAJES

Mariah Carey se deleitó en el amor de sus fans y reflexionó sobre su ilustre carrera al aceptar el Premio Video Vanguard. Grande presentó el honor con un emotivo homenaje, llamando a Carey "la banda sonora de nuestras vidas".

Al subir al escenario Carey ofreció un popurrí de éxitos que abarcó su carrera, desde "Fantasy" hasta "We Belong Together" y "Obsessed". La actuación también destacó temas de su emblemático décimo álbum, "The Emancipation of Mimi".





Mariah Carey deleitó con sus éxitos

RECUERDAN A OZZY

El fallecido Ozzy Osbourne fue celebrado de manera adecuada cuando algunos de los nombres más grandes del rock subieron al escenario en su honor. Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith, el británico YUNGBLUD y Nuno Bettencourt se unieron para ofrecer un popurrí de los mayores éxitos de Osbourne, incluyendo "Crazy Train", "Changes" y "Mama, I´m Coming Home".

El hijo de Osbourne, Jack, y nietos de Ozzy compartieron un mensaje en video para los espectadores sobre el querido músico.

Al finalizar el in memoriam, los artistas gritaron "¡Ozzy para siempre!".

Homenaje a Ozzy Osbourne





OTROS HONORES

Busta Rhymes fue honrado con el primer premio MTV VMA Rock the Bells Visionary.

Ricky Martin recibió el primer Premio Latin Icon tras una electrizante actuación en el escenario principal. Habló sobre sus 40 años de carrera en la música, dedicando el premio a sus cuatro hijos.

Al entrar al espectáculo, la historia estaba en juego con Taylor Swift y Beyoncé quienes competían por convertirse en la artista más premiada en la historia de los VMA. Cada una tiene 30 y solo fueron nominadas en la categoría de artista del año, por lo que la victoria de Gaga las dejó empatadas por otro año.

Ricky Martin, electrizante actuación.

LA APERTURA

Doja Cat inicia los VMA con mucha energía se pavoneó por el escenario interpretando "Jealous Type" ante un estruendoso aplauso.