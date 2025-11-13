Ariana Grande vive tenso momento en estreno de Wicked

Vaya susto que se llevó Ariana Grande y sus compañeras Michelle Yeoh y Jeff Goldblum en el estreno mundial de "Wicked: For Good", cuando un fan saltó las vallas de protección, corrió y agarró del brazo efusivamente a la cantante y se comenzó a saltar a su lado en un momento que se volvió tenso.

Cynthia Erivo trató de proteger a Ariana, apartando al joven de la artista, quien reaccionó desconcertada ante el momento que ya se viraliza en redes sociales; el joven fue sacado del lugar por elementos de seguridad. Erivo es una actriz, cantante y productora británica, reconocida por su trabajo en teatro, cine y televisión, fue nominada al Oscar a Mejor Actriz por su papel de Harriet Tubman en la película biográfica "Harriet" y también por su actuación en "Wicked" (2024).

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Cynthia Erivo está recibiendo aplausos en redes sociales por la forma en la que defendió a su compañera Ariana Grande, y muchos confiesan que la querrían como guardaespaldas.

Ariana Grande estrena esta segunda edición de "Wicked" previo a su retorno musical; hace unos días lanzó una edición exclusiva de su disco "Positions", el sexto álbum de estudio de su carrera, con motivo de su quinto aniversario.

Grande anunció el pasado verano su regreso en 2026 a los escenarios con "The Eternal Sunshine", su primera gira en siete años tras su último disco, con el que recorrerá Norteamérica y contará con cinco paradas en Londres. La gira se centrará en el séptimo álbum de su carrera, "Eternal Sunshine" ("Luz solar eterna"), una reflexión sobre las relaciones de pareja y lo duro de las rupturas, tras el final de su matrimonio con el agente inmobiliario Dalton Gomez.

¿Qué significa este regreso para Ariana Grande?

Será el regreso de Grande a los escenarios desde 2019, cuando promocionó los álbumes "Sweetener" y "Thank U, Next". Desde entonces, la cantante y actriz se ha centrado en proyectos como el exitoso musical de fantasía "Wicked", donde interpreta a Glinda. La primera entrega estuvo nominada a 10 premios Oscar, de los cuales ganó dos.