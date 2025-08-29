Regresa a los escenarios en 2026

Luego de siete años alejada de los escenarios, Ariana Grande confirmó oficialmente su regreso con la gira Eternal Sunshine, que dará inicio en junio de 2026.

Arrancará en Oakland, California, y visitará ciudades como Los Ángeles, Austin, Miami, Atlanta, Brooklyn, Boston, Montreal y Chicago, antes de viajar a Europa.

Por el momento, ninguna fecha en Latinoamérica fue anunciada.

"Nos vemos el año que viene", escribió la cantante en sus redes, emocionando a sus fans.

El anuncio llegó acompañado de una imagen de su corto Brighter Days Ahead, incluido en la edición de lujo de su álbum Eternal Sunshine, que debutó en el número uno del Billboard 200 e incorporó seis canciones adicionales.

Según Rolling Stone, la gira incluirá canciones de Eternal Sunshine junto a piezas de Positions, su álbum de R&B, lanzado en 2020.

La más reciente gira de Grande fue el Sweetener World Tour en 2019, con el que promocionó su disco Thank U, Next.

Desde entonces, la artista, de 32 años, ha estado enfocada en proyectos actorales, aunque dejó en claro que la música sigue siendo el eje de su carrera.

En julio, la intérprete de "We Can´t Be Friends" desmintió, a través de redes sociales, los rumores sobre un posible retiro.

Actualmente se encuentra filmando la cuarta entrega de la franquicia La Familia de Mi Novia, y prepara la promoción de Wicked: For Good, donde interpreta a Glinda.