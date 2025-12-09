Sorprende ´La Chule´

La actriz Aracely Arámbula causó sorpresa al compartir que, así como sucedió durante la niñez del cantante Luis Miguel, los hijos que tuvo con "el Sol de México"; Miguel y Daniel, convivieron con Andrés García, desde que era bebés, por lo que, con los años, se acostumbraron a llamarlo "abuelito".

La obra "Perfume de Gardenia" llegó a Acapulco, como parte de su gira alrededor de la República y, en su paso por la costa, Omar Suárez -el productor de la puesta en escena- y su elenco honraron la memoria de García, quien formó parte del reparto por varios años.

En el homenaje, "la Chule" fue una de las actrices que tomó la palabra y, mientras se encontraba arriba del escenario del Forum Mundo Imperial, contó al público el especial sentimiento que guardaba por el actor que, además de convertirse en un entrañable amigo para ella, también forjó un fuerte vínculo con sus hijos, quienes lo llamaban "abuelito".

"Hay gente muy cercana a nosotros, gente muy querida y Andrés es una persona muy especial", dijo a los medios, entre ellos a "Venga la alegría".

Aracely rememoró que don Andrés conoció a Miguel, su primogénito, cuando este tenía sólo dos meses, lo que sugeriría que, por esa época, la relación entre el actor y Luis Miguel seguía siendo muy estrecha pues, luego de un tiempo, se distanciaron tanto que García ya no tuvo la oportunidad de volver a entablar una conversación con el cantante antes de fallecer.

"Conoció a mis hijos desde pequeñitos; cuando tenía dos meses, ¡imagínate!, es alguien muy querido y siempre lo va a hacer".

A más de dos años de que el actor trascendiera, Arámbula afirma que Miguel y Daniel siguen recordándolo, pues el cariño que se originó en ellos viene de parte tanto de su padre, como de su madre, ya que ambos crearon una amistad muy importando con don Andrés.

"Mis hijos lo recuerdan muchísimo, ven los videos y hay un gran cariño, ustedes (la prensa) ya saben que fue un buen amigo y muy querido, del lado de mis hijos y también para mí, y del lado del papá también, ahora sí que, del lado de la mamá y el papá, él y yo nos hicimos muy muy buenos amigos, compañeros, familia...", destacó.

LUIS MIGUEL LLEGÓ A CREER QUE ANDRÉS GARCÍA ERA SU PADRE

Cabe recordar que, en una entrevista que Andrés García concedió a Yordi Rosado, reveló que, durante la adolescencia "Micky" le pidió que le hablara con sinceridad, pues tenía la duda de si él era verdaderamente su padre y no de Luisito Rey; el actor le habló con franqueza:

"Mira, ojalá que yo fuera tu papá, cuando yo te conocí eras como un niño casi de brazos, pues ya habías nacido, pero me hubiera sentido muy orgulloso que fueras mi hijo", contestó.