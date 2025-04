Gomita y su padre ya se reconciliaron

Luego de denunciar agresiones y violencia por parte de su padre, Araceli Ordaz “Gomita”, posteó una foto a lado de él, anunciando a través de redes que ya se reconciliaron.

La influencer subió dos fotos en donde aparece junto a Alfredo Ordaz, su progenitor, con una leyenda que deja en claro que ya limaron asperezas.

“No tengo palabras para este sentimiento que tengo, pero sólo les quiero decir que DIOS ESCUCHA MIS ORACIONES, para que mi papá me llamara, me buscara y sólo escuchar un perdón de corazón”, escribió junto a las imágenes.

Luego de que ella destapara las agresiones físicas y verbales que supuestamente habían vivido ella y su madre a manos de su padre, parece que ya llegaron a un acuerdo.

Fue en 2021 cuando la conductora denunció a Alfredo por violencia intrafamiliar, en declaraciones a la prensa aseguró que él la agredía y que el peor episodio lo vivió un día que intentó defender a su madre.

“Me agarró de los hombros y me empezó a dar de cabezazos en la cara, hasta que me tiró al piso y me agarró a patadas”, contó en aquella ocasión.