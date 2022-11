Cecilia Galliano ya no se deja

SIN PRISAS

La actriz argentina afirmó que no tiene prisa en volver a enamorarse porque es muy feliz sola.



"Como persona me describo como una persona que, después de la pandemia he entendido muchas cosas, respeto mucho mi tiempo, elijo sin culpas con las personas que quiero estar, como que estoy mucho más en mí, elijo lo que me gusta y lo que no", comentó Galliano, quien mañana se presentará en el Auditorio Pabellón M con la comedia Por Qué los Hombres Aman a las Cabronas.

"Si dedicas tiempo para ti y te puedes conocer, yo me llevo muy bien conmigo y estoy muy feliz así. Antes muchas cosas no las hacía porque me dedicaba a otras cosas o por pleitos y eso no era parte de mí", explicó.

Por nada, aseguró la actriz, está dispuesta a poner en riesgo su independencia.

"Prefiero estar sola porque yo sí me llevo bien conmigo y estoy tranquila. La sociedad siempre te va a decir que te tienes que casar, tener hijos y si no, no eres parte de la sociedad", dijo.

"No sabes cuánta gente se aleja solita porque ya no permites muchas cosas".

La argentina interpreta a Bárbara en la obra producida por Rubén Lara, la mujer que instruye a su amiga Dulce para que no se deje de su pareja.

La misma Galliano ha aprendido, a través de su personaje, a no permitir la manipulación.

"Que tu dignidad esté por encima de todo, que tú eres primero. A las mujeres nos han acostumbrado a que tenemos que entender a nuestras parejas, que como mujeres somos las que lavamos y tenemos que atender el hogar y no, eso no es amor, tienes que ponerte primero tú y después, las otras personas".