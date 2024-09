"Swiftie" quema sus productos de Taylor Swift por su apoyo a Kamala

Esta semana Taylor Swift, una de las mayores estrellas de la industria musical, manifestó su apoyo a Kamala Harris en su campaña por la presidencia de Estados Unidos, al terminar uno de los debates con Donald Trump, candidato republicano: "Votaré por Kamala y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024", escribió en su cuenta de Instagram.

"Creo que es una líder con mano firme y talento, y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos", añadió Swift en su post, que además incluía un enlace a la página web de registro de votantes.

Ante el rotundo éxito de la cantante en los últimos años, realizando giras mundiales y rompiendo récords de reproducciones en todas las plataformas digitales, el impacto de esta declaración en la campaña de Harris, se prevé que sea muy grande. Pues en una encuesta publicada por Newsweek durante el mes de mayo, se resaltó que un tercio de los votantes menores de 25 años dijeron que estarían más dispuestos a votar por un candidato que esté apoyado por la intérprete de "Lover".

En este contexto, en redes sociales se viralizó un video donde aparece una supuesta "Swiftie", que a su vez, es simpatizante de Trump; enojada por las declaraciones de la estrella y en protesta, quemó artículos de la cantante y se posicionó en su contra.

"Taylor Swift acaba de apoyar a Kamala Harris y estoy fuera. No quiero terminar siendo una señora sin hijos con gatos como ella", exclamó la joven mientras aparece quemando el vinilo de "Fearless", el libro de la artista y una camiseta con su foto.

Ante la acción, la ahora "ex swiftie" apareció reemplazando los objetos de la cantante por merch de End The Wokeness, terminando su video mientras luce una nueva playera con la foto de Trump y una gorra roja con la leyenda "Make America Great Again", desatando una fuerte polémica.