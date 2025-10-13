Se suma a causa del Teletón

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se sumó a la causa del Teletón 2025 durante la transmisión especial del evento, donde compartió un emotivo mensaje de solidaridad.

"Quiero felicitar un año más a Fundación Teletón. Teletón apela a algo muy hermoso del pueblo de México, que es la generosidad. Los invito a que nos unamos una vez más para apoyar a todas las niñas y niños con alguna discapacidad o con algún otro padecimiento. Lo que hace Fundación Teletón es algo muy hermoso: apoyar a los más vulnerables", expresó la mandataria.

Sheinbaum reiteró su llamado a la unión y empatía:

"Los invito a todas y a todos a que, una vez más, con nuestra generosidad apoyemos a todas las niñas y niños con discapacidad. Muchas felicidades a Fernando Landeros y a todos los que organizan esta gran colecta de todas y todos los mexicanos por el bien de los más vulnerables".

A lo largo de la emisión, distintas personalidades del espectáculo se han solidarizado con la causa y participado en diversas actividades. Entre ellas destacó Leticia Calderón, quien junto a su hijo Luciano, chef que vive con una condición, participó en una competencia de cocina que conmovió al público.