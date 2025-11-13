Junior H comparece en Jalisco por presunta apología al delito

Junior H se presentó ante las autoridades de Jalisco por las acusaciones de presunta apología al delito que enfrenta.

El cantante de corridos tumbados fue señalado por las autoridades municipales de Zapopan, luego de que el pasado 28 de octubre, durante su presentación en las Fiestas de Octubre, interpretara el tema "El Azul" y en el que hace referencia al Cártel de Sinaloa; esto a pesar de los lineamientos que prohíben la reproducción de mensajes violentos.

Este lunes 12, el joven artista acudió al Ministerio Público de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social de Jalisco, como parte de la carpeta de investigación en su contra.

Fue la propia Fiscalía quien, a través de un video que publicó en redes sociales, mostró la llegada del cantante a sus instalaciones. Incluso, dejó ver el momento exacto en el que rindió su declaración ante los agentes.

Junto a las imágenes, explicaron que la comparecencia se desarrolló sin ningún tipo de incidentes y adelantaron que ya se abrió una carpeta de investigación en contra de Junios, además de que continuarán con las indagaciones para determinar si el caso será judicializado.

El Artículo 142 del Código Penal del Estado de Jalisco establece sanciones de uno a seis meses de prisión para quien provoque públicamente a cometer algún delito o haga apología de este o de algún vicio, incluso si el delito no llega a ejecutarse.