Anuncian Los Rolling Stones extensa gira por Europa

En total realizarán catorce espectáculos a lo largo de todo el verano, a partir del 1 de junio. Entre estos shows incluyen su esperado regreso al Reino Unido. El grupo actuará en el Liverpool FC - Anfield, el primer concierto de los Stones en un estadio de esta ciudad. Tras la muerte del baterista Charlie Watts, el grupo se unirá a Steve Jordan en la batería.

"La preventa para quienes están inscritos en el newsletter de los Stones comienza este miércoles 16 de marzo a las 10 horas locales. Los códigos de preventa se enviarán por correo electrónico mañana martes 15. La venta general comienza este viernes 18 de marzo en rollingstones.com/tour. ¡Prepárate!", se advierte en redes sociales.

La lista de canciones para los conciertos de este tour incluye "Gimme Shelter", "Paint It Black", "Jumpin' Jack Flash", "Tumbling Dice", "(I Can't Get No) Satisfaction", "Start Me Up" y muchos éxitos más. Esta última gira sigue a "No Filter", que los llevó por los Estados Unidos, en 2021.