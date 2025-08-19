Hidalgo, Tx.

Una gran noche de reguetón ofreció Anuel AA, la noche del 17 de agosto en Payne Arena, de Hidalgo, Texas, a donde llegó con mucho flow con gira "Real hasta la muerte 2 Tour".

Este cantante y compositor puertorriqueño ha escalado los peldaños del éxito de la música urbana, demostrando su poder trapero.

TRES HORAS DE ESPERA

El evento inicio a las 23:00 horas con tres horas de retraso, pese a los silbidos de quienes estaban desesperados por que comenzara, la impaciencia concluyó cuando Anuel AA apareció en el escenario y desde ahí se desbordaron los ánimos y las emociones a tiro de regueton y tras.

Anuel AA deleito a sus fans con temas como "Lokita", "Little Demon", "Medusa", "LAS YEEZY", "Más rica que ayer", "Sola", "Pacto", "Adicto", "Delincuente" y "Amanece" entre muchos éxitos más que desfilaron esta intensa noche.

El boricua ofreció un espectacular show, con lo mejor en luces e iluminación así como efectos especiales, lo que provocó el desenfreno y algarabía del público, el cual estaba conformado en su gran mayoría por jóvenes, mujeres principalmente.

PUROS ÉXITOS

Otros temas que se escucharon fueron: " Headshot", "Una palabra", "Tu me enamoraste" y "Ella y yo" demostrando su poderío en el género urbano, pues ya no solo es reguetón solamente, incluye en sus temas fusiones de trap, hip hop y hasta un poco de pop.

Con muchos efectos especiales y pirotecnia vanguardista, el show del boricua terminó pasada la medianoche y en medio de la ovación de sus seguidores.

Y fue así como Emmanuel Gazmey Santiago, tal como se llama verdaderamente, llegó y complació a todos con su música como "China", "La Jeepeta", "Ella Quiere Beber" y "Real Hasta La Muerte", entre otros éxitos que fueron coreados por el público a todo pulmón.



