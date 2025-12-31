Anthony Hopkins celebra 88 años de vida y 50 sin alcoholismo

Anthony Hopkins está de manteles largos, este miércoles cumple 88 años de edad, y los celebra feliz y sano, alejado desde hace 50 años del alcoholismo, una enfermedad que estuvo cerca de matarlo, así lo reflexionó en un mensaje que compartió con sus seguidores en Instagram, donde tiene más de 6 millones de seguidores.

¿Qué reflexionó Anthony Hopkins sobre su lucha contra el alcoholismo?

"Otro feliz año nuevo por venir, mucha alegría mucha diversión y todo eso, así que pésenla la genial, felicidades a todos por cumplir un año más. Mi único problema fue que me la pasé demasiado bien porque hoy hace 50 años que estuve cerca de matarme", recordó.

Hopkins, quien tiene más de seis décadas de carrera artística y dos premios Oscar, reflexionó cuando conducía alcoholizado y perdió el conocimiento, en ese momento supo que debía cambiar su conducta, si no, pronto moriría.

"Iba conduciendo y perdí el conocimiento, pero en ese momento me di cuenta de que me estaba divirtiendo demasiado, se llamaba alcoholismo", reconoció.

Detalles sobre el mensaje de Anthony Hopkins en Instagram

El actor de "El rito", llamó a la reflexión a aquellos que gustan de tomar demasiado alcohol, y los invitó a elegir la vida, siempre la vida.

"Así que cualquiera que tenga el mínimo problema con beber demasiado ya sabe... Échale un ojo porque la vida es mucho mejor. Yo recibí ayuda un día como hoy hace 50 años y fue el final. Sin ser aguafiestas solo les deseo lo mejor. Elige la vida en lugar de lo contrario. Vida, vida y más vida. Feliz año nuevo y una vida muy feliz".