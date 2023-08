Habría sido acosada antes de su muerte

Ciudad de México

De acuerdo con NME, la intérprete de "Nothing Compares to You" tuiteó dos mensajes en los que asegura que una persona la estaba acosando.

"También hay un acosador. Femenino. Violenta: nuevamente, NUNCA interactúen con nadie que afirme conocerme sin preguntarle a mi representante", comentó.





SE HICIERON PASAR POR ELLA

La cantante también reveló el 15 de julio que un hombre se había hecho pasar por ella para hablarle a sus fans mujeres, cuando ni ella ni siquiera conocía a esa persona.

"También una advertencia, anteriormente un depredador sexual masculino extremadamente perturbado se hizo pasar por mí en Twitter: NUNCA interactúen con nadie que diga ser una celebridad, sin confirmar que son quienes dicen ser. Esto se puede lograr poniéndose en contacto con su gerencia", agregó.

A un día del fallecimiento de Sinéad O´Connor la policía reveló que la cantante fue encontrada inconsciente en un domicilio de Londres y que su muerte no se considera sospechosa, aunque realizarán una autopsia para revelar las causas de la muerte.