Reaccionan ante su inesperada muerte

Ciudad de México

El lunes se informó de la muerte del actor estadounidense Angus Cloud, quien saltó a la fama por su participación en la serie de HBO "Euphoria".

De acuerdo con información publicada por TMZ, Cloud, de apenas 25 años, falleció en su casa de Oakland, en California, y hasta este lunes la familia no ha dado mayores detalles sobre el deceso ni las causas de la muerte; sin embargo dejan abierta la posibilidad de que el joven podría haber atentado contra su vida pues sufría de algunos problemas de salud mental.

SE REÚNE CON SU PADRE

La noticia fue dada a conocer por los familiares del joven a través de un comunicado en el que aseguraron que su único consuelo es que ya está junto a su padre, quien perdió la vida hace apenas una semana: "Es con el corazón más apesadumbrado que tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble hoy. La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora se reunió con su padre", escribieron.

En el texto, la familia exhorto a quienes se encuentren luchando con problemas similares a los de Angus a que pidan ayuda y espera que la muerte del actor sirva para recordarles que no están solos: "Angus habló abiertamente sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su muerte puede ser un recordatorio para los demás de que no están solos y no deben luchar solos en silencio", agregaron.

Por último, y aunque agradecieron el cariño hacia el desaparecido histrión, pidieron respeto y privacidad en estos momentos tan difíciles pues se encuentras asimilando esta dolorosa pérdida.

SALTÓ A LA FAMA

Angus nació en 1988 en California. Su carrera en el mundo del espectáculo era bastante amplia, sin embargo, alcanzó el reconocimiento mundial gracias a su papel de Fezco, un traficante de drogas, en la serie "Euphoria"

Además, interpretó a Walker en "North Hollywood" y apareció en varios videos musicales de artistas como Becky G, Karol G y Juice WRLD.

Cloud era considerado como uno de los actores más prometedores de su generación, su carrera iba en ascenso y era la imagen de varias marcas de lujo.

SUS EXCESOS

Fue en abril de este año cuando el estado emocional del fallecido actor salió a la luz, luego de que su exrepresentante, Diomi Cordero, revelara que había roto su relación laboral por el excesivo uso de sustancias y el supuesto abuso laboral que ejercía en su contra.

Mediante un extenso hilo de Twitter, Cordero explicó que conoció al joven cuando este ingresó en un centro de rehabilitación en el que él trabajaba; además, se dijo bastante preocupado por la salud y el bienestar de Angus, pues lejos de lo que podía verse en televisión no atravesaba por su mejor momento: "El 21 de febrero de 2022 renuncié como el representante de Angus Cloud. Mi decisión fue impulsada por el abuso verbal, estrés emocional y severa adicción a las drogas de Angus, que hicieron que me fuera imposible continuar mi relación profesional con él", inició.

Confesó, además, que pese al esfuerzo de Cloud por alejarse del mundo de las drogas, algunas personas de su círculo social no ayudaban mucho, pues consumían alcohol y otras sustancias cerca de él. Según Cordero, ese mismo año Cloud sufrió una sobredosis y fue entonces cuando tomó la decisión de renunciar.

PIDIERON AYUDA AL 911

Al momento de morir Angus Cloud, el actor del éxito de HBO "Euphoria" enfrentaba la reciente muerte de su padre aunado a problemas de salud mental; Conor Hickey, de 65 años, era el padre de Angus, falleció "después de una breve lucha contra el cáncer", situación que tendría devastado al actor y a su familia.

Lisa también habría despidió a su hijo, así lo reveló el medio estadounidense TMZ, donde se asegura que existió una llamada al 911 en la que se pidió auxilio para Angus, quien encarnó al traficante Fezco "Fez" O´Neill en la serie ganadora del Emmy.

"El único alivio que tenemos es saber que Angus está ahora junto a su padre, quien era su mejor amigo", dijo su familia en un comunicado: "Angus era abierto sobre su batalla contra (problemas) de salud mental y esperamos que su fallecimiento pueda servir de recordatorio a otros que no están solos y que no deberían luchar contra esto por cuenta propia en silencio", se lee.





De acuerdo con TMZ, Angus murió en la casa de su familia, la policía de Oakland y el Departamento de Bomberos respondieron a una llamada al 911 de Lisa, su madre, sobre una "posible sobredosis", alegando que su hijo no tenía pulso; hasta el momento no se ha hecho pública la causa de la muerte del actor.

La fuente señaló que un familiar de Angus les dijo que el actor había estado luchando con pensamientos suicidas severos después de regresar del entierro de su padre.

AMIGOS LO DESPIDEN

Tras la noticia del fallecimiento del actor estadounidense Angus Cloud, los creadores de la serie de HBO, "Euphoria" ya emitieron un mensaje oficial a través de sus redes sociales en el que dedicaron unas palabras al joven de 25 años, quien sufría de problemas de salud mental.

"Estamos increíblemente tristes de enterarnos del fallecimiento de Angus Cloud. Era inmensamente talentoso y una parte querida de la familia HBO y ´Euphoria´. Expresamos nuestro más querido pésame a sus amigos y familiares en este difícil momento", escribieron junto a una fotografía del histrión.

La actriz Storm Reid, quien participó en dicha serie como Gia, dedicó una historia de Instagram en donde subió un breve clip de esta producción y escribió: "las lágrimas simplemente no se van a detener". El rapero Drake, quien es productor ejecutivo de "Euphoria" subió una fotografía de Angus con las siguientes palabras: "alma buena" con emojis de tristeza y una paloma.

Alexa Demi, quien interpretó a la controversial Maddie, no escribió ningún mensaje, simplemente compartió un corazón roto en sus historias de Instagram; mientras que el músico Questlove mandó sus condolencias a la familia: "Fez fue el centro espiritual de ´Euphoria´ y definitivamente mi personaje favorito del programa. Amor para toda su familia y para quienes lo conocieron".

La actriz Kerry Washington se dijo afectada por esta trágica noticia y subió una foto de el actor con la frase: "se te extrañará profundamente. Descansa". Por su parte el actor y boxeador Javon Walton publicó en Instagram una fotografía con un emoji de corazón y una paloma, así como oración: "descansa tranquilo hermano".