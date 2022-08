Sus memorias...salen caras

La autobiografía de la actriz, "Call Me Crazy", publicada en septiembre de 2001, ahora es uno de los artículos más buscados en portales como Amazon y es considerado como uno de colección.

POLÉMICA Y DOLOR

De acuerdo con el New York Post, el libro puede ser encontrado actualmente en tiendas en línea por la cantidad de 749 dólares. Inició a revenderse en estos días por 200 dólares, hasta aumentar exponencialmente. Se asegura que cuando se editó hace más de 20 años, su precio original fue de 15 dólares.

En la autobiografía, editada y lanzada al mercado por Scribner, de Simon & Schuster, Anne Heche detalla su polémica y mediática relación con la conductora Ellen DeGeneres, así como su ascenso en Hollywood, la muerte de su padre a causa del SIDA, el abuso que sufrió de joven y cómo logró superar su difícil infancia.

VIDA LOCA

"No estoy loca", dijo Anne Heche durante la promoción del libro, en 2001, al programa 20/20. "Pero es una vida loca. Me crié en una familia loca y me tomó 31 años sacarme la locura"

Heche sufrió la pérdida de tres de sus cuatro hermanos. Su hermana Cynthia falleció a los dos meses de vida debido a un defecto cardíaco, otro de ellos se suicido.

En 1983, su padre, Donald, se convirtió en una de las primeras personas en los EEUU en ser diagnosticada con VIH, y así fue como su familia se enteró de que el ministro bautista y director del coro había estado viviendo una vida secreta.

En sus memorias de 2001, ´Call Me Crazy´, Heche reveló que su padre abusó sexualmente de ella y contrajo herpes genital. "Me violó... me acarició, me puso en cuatro patas y abusó de mi", escribió. También afirmó que su madre siempre lo supo y decidió guardar silencio.

La actriz, famosa por sus papeles en películas como ´Escándalo en la Casa Blanca y Volcano´, murió el pasado 12 de agosto a los 53 años, después de estar en coma debido a un terrible accidente automovilístico ocurrido el 5 de agosto.

Se vende como pan caliente.