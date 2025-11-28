Sylvia Pasquel confía que Silvia Pinal "está en un lugar mejor"

Sylvia Pasquel recuerda a su madre, Silvia Pinal, en su primer aniversario luctuoso. La actriz de teatro cree que, ahora, "la Diva" del cine se ha reencontrado con sus examores, quienes también ya han fallecido, por lo que vaticina que la actriz está pasándola muy bien desde la trascendencia.

Este viernes 28, hace un año, se dio a conocer que doña Silvia había muerto, luego de pasar siete días hospitalizada y que, pocos días antes, el parte médico estableciera que estaba lista para ser dada de alta y volver a casa, sin embargo, unas complicaciones lo impidieron.

Tras su deceso, sus hijos; Sylvia Pasquel, Alejandra y Luis Enrique Guzmán han sido blanco de críticas y señalamientos, por presuntos descuidos, antes del fallecimiento de la actriz, así como una disputa, entre los tres, por intereses relacionados a la herencia de Pinal.

¿Qué ocurrió?

Ahora que se cumple un año de su partida, la actriz y su hija, Stephanie Salas, optaron por visitar los restos de la actriz, un día de su aniversario, como Pasquel contó a "Venga la alegría". "Me di a la tarea, junto con mi hija de ir al panteón, le limpiamos la cripta, le pusimos flores, música, estuvimos con ella un buen rato platicando, conversando, tratando de compartir aunque sea de esa manera unos momentos con ella".

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Con humor, "la Pasquel" expresó que cree que su madre está en un lugar mejor, en el que ya se ha reencontrado con los amores de su vida, la mayoría de ellos, sus exesposos, que ya han fallecido. "De seguro, están todos sus cuates allá arriba y sus maridos, ha de estar bien divertida", dijo entre risas.