¡Ansiosa y disponible!

A DUETO

Con bombo y platillo, la artista carioca anunció el estreno de su nuevo sencillo "Lobby", en el que hace dueto con la estrella de 51 años originaria de Portsmouth, Virginia.

"Ufff...se me vienen encima, apenas sale un sencillo y ya está el otro listo. Hoy (ayer) les presento un nuevo y sexy sencillo, ´Lobby´, con el que hago una colaboración con la extraordinaria Missy Elliott", indicó Anitta en un clip subido a TikTok.

LISTO EL VIDEO

Poco después de que hizo el anuncio del lanzamiento, también se estrenó el video dirigido por Arrad en las pantallas publicitarias de Paramount Times Square.

"Con este lanzamiento se anuncia también la llegada de la Edición Deluxe de su nuevo álbum, Versions Of Me, el 25 de agosto", se informó a través de un comunicado de Warner Records, la disquera de la brasileña.

La legendaria Missy Elliott se encarga de un verso clásico con un doble sentido citable y su inimitable estilo.

SEDUCTORA

Anitta provocó la expectativa con un primer post en Instagram de ella y Missy Elliott en el que admitía: "Sinceramente, no me puedo creer lo que está pasando ahora mismo".

A principios de este mes, hizo un adelanto de Versions of Me (Deluxe Edition) con el seductor video musical del sencillo "Gata". Además de ser tendencia en YouTube, ya ha acumulado más de 2.1 millones de vistas.

La brasileña lanzó en abril Versions of Me para recibir elogios de The New York Times y otros medios.

El álbum de 15 canciones fue lanzado en español, inglés y portugués y tiene el récord de mayor reproducción semanal para un artista brasileño en Spotify, con más de 40 millones.

UN LOGRO

La sudamericana ha superado un logro tras otro durante este año histórico. No sólo fue "la primera solista brasileña en actuar en Coachella", también obtuvo un récord mundial Guinness como "artista latina en solitario" en alcanzar el número 1 en Spotify Daily Global 100, con "Envolver".

Este último también se mantiene como "el sencillo con más alto posicionamiento en la lista de Billboard Hot 100 por un solista brasileño este siglo.