Confirma su separación

La historia de amor terminó. Así, emulando el anuncio del divorcio de Lucero y Mijares y poniendo de ejemplo la ruptura de sus padres: Angélica María y Raúl Vale, Angélica Vale confirmó su divorcio.

La cantante y actriz, que ayer cumplió 50 años, quería anunciarlo así cuando llegara el momento, pero no previó que la solicitud de divorcio ya estuviera en la corte, por parte de su esposo Otto Padrón y que además se filtraría.

"Sí es real. Me estoy divorciando", dijo durante su programa de radio "La Vale Show Live".

Angélica se mostró tranquila en la primera parte de su mensaje, posteriormente le ganó la emoción al compartir que la separación del padre de sus hijos, Angélica Masiel y Daniel, fue hace ocho meses.

LA TOMA POR SORPRESA

"Nunca pensé que iba a vivir yo un momento así en mi vida".

Vale explicó que, si bien desde el viernes pasado su expareja habló con ella para que comenzaran con los trámites, la confirmación de que Padrón, con quien se casó hace 14 años, había comenzado el proceso la tomó por sorpresa, pues se enteró de ello a través de la publicación del trámite en las redes sociales.

"Me enteré de la noticia de que el papá de mis hijos puso la demanda de divorcio igual que ustedes, ayer, cenando con él, en familia, y con unos amigos, así me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó precisamente a Otto. Yo no sabía que la había metido", detalló.

LO MEJOR PARA SUS HIJOS

También dijo que ella no fue la única sorprendida al recibir la noticia, también Padrón le explicó que desconocía la situación, pues su abogado se estaba haciendo cargo del curso del asunto.