Abarata sus boletos en EU y ni así vende

La cantante Ángela Aguilar está de gira por Estados Unidos con "Libre corazón"; sin embargo, y para sorpresa... de nadie, está en el ojo del huracán, ahora porque no se han vendido las entradas esperadas para su espectáculo, según informan medios locales.

A unas horas de que se realice su show en The Pavilion at Toyota Music Factory, en Texas, cientos de boletos están disponibles, esto a pesar de que se habilitó una promoción de paquetes de cuatro accesos a menor precio y con la posibilidad de pagos diferidos.

En México, los medios de comunicación hablaban de la reducción del costo de los accesos, particularmente en recintos con aforo para 2 mil personas, y las entradas alejadas al escenario fueron ofertadas en 5 dólares, aproximadamente 100 pesos mexicanos y ni así fueron adquiridos los accesos.



