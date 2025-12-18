Ángela Aguilar comparte misteriosos mensajes

Ángela Aguilar hizo un par de publicaciones extrañas en su cuenta de Instagram en medio de una nueva polémica que rodea su relación con su esposo Christian Nodal.

¿Qué ocurrió en el concierto de Christian Nodal?

El cantante de regional mexicano ha dado de qué hablar en días recientes tras hacerse viral un video en el que aparece Esmeralda Camacho, violinista profesional que forma parte de la banda que acompaña al cantante.

Esmeralda se muestra incómoda cuando Ángela sube al escenario de un concierto de Christian y le da un beso; Esmeralda comparte miradas y sonrisas con una colega que al parecer se burla de Ángela; el momento ha desatado todo tipo de especulaciones que relacionan sentimentalmente a Nodal con Pimentel, quien lleva tiempo en el equipo del cantante.

Detalles sobre el mensaje de Ángela Aguilar en Instagram

Sin ningún pronunciamiento de los involucrados ante la polémica en redes, fue Ángela quien compartió un mensaje un tanto misterioso que dice: "Sé que eres un maestro manipulador y un mentiroso habitual también. Pero no digas mentiras sobre mí y yo no diré verdades sobre ti. ¡Fuera, fuera, fuera!", estas palabras forman parte de la canción "Euphoria" de Kendrick Lamar.

El tema es una reflexión introspectiva sobre las luchas internas y las contradicciones inherentes a la condición humana.

Reacciones a la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal

En un segundo mensaje, Ángela comparte un pasaje bíblico, el cual enfatiza que orar por quienes nos lastiman no implica perdonar sus acciones ni ignorar la justicia, sino un acto de madurez espiritual que libera al orante de la amargura y el ciclo de venganza, permitiendo vivir en la "libertad de Dios".

"Oren por ellos todavía. Lo más valiente y puro que puedes hacer por alguien que te lastima es orar por ellos todavía. No se trata de eximirlos de los cargos de sus oponentes, sino de desacelerar tu ritmo para vivir en libertad de Dios".

Al parecer, Ángela prefiere priorizar su paz interior y fomentar la sanidad emocional en lugar de la confrontación.

Ángela y Christian se casaron en julio de 2024 tras anunciar que retomaban su amor luego de haberlo pausado en el pasado; se desconoce cuándo habría comenzado realmente la atracción entre ellos.