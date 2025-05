Ángela Aguilar niega rivalidad con su prima Majo y aplaude su talento

La cantante Ángela Aguilar no tiene rivalidad con su prima Majo Aguilar, la cantante no sabe por qué de un momento a otro cambió el discurso y se dijo que "la odiaba", la cantante de 21 años no sólo tiene buenos recuerdos de su prima, sino que siente admiración por ella.

Así lo dijo en entrevista con la periodista Adela Micha, donde negó rotundamente que sienta rivalidad con ella, su prima mayor, con quien tiene muchos bonitos recuerdos de su infancia, por ejemplo, cuando pasaban juntas Navidad, además de que veían caricaturas y Majo cuidaba de ella.

"Yo cómo fregados voy a sentir rivalidad con la prima que tengo que es Majo, cuando Majo y yo pasábamos todas las Navidades juntas; Majo es mi prima grande, mi prima mayor, mis papás le decían 'Majo cuida de Ángela'; ella era la que me cuidaba, la que estaba conmigo, jugábamos, veíamos caricaturas", dijo.

Ángela y Majo están estrenando disco "Nadie se va como llegó" y "Mariachi mío", respectivamente, y desde hace mucho tiempo se dice que entre las cantantes no hay una buena relación, sino por el contrario, que Ángela ve como una "rival" a su prima, y que por ello no han grabado juntas ni se han juntado en el escenario, sin embargo, la hija de Pepe Aguilar niega estas versiones y asegura que apoya a su prima.

"De verdad yo no entiendo en qué momento la narrativa fue: 'Ángela odia a Majo', jamás, es mi sangre, es mi familia, siempre voy a estar para apoyar".

Ángela Aguilar reconoce el talento de su prima Majo

A Ángela Aguilar le parece patético que en la industria musical siempre se trate de contrapuntear y crear enemistad entre las mujeres, como ha sido el caso de ella y su prima Majo, a quien dijo querer y respetar no sólo porque es su sangre, sino porque es mujer.

"Aunque no fuera mi sangre, a las mujeres que están, al igual que yo echándole ganas, y al igual que a mí le están tirando y tirando y tirando", lamentó.

Ángela se sinceró al decir que tanto ella como su prima están muy ocupadas y es complicado que se vean debido a los tiempos que cada una maneja.

Dijo que ambas son prácticamente "mujeres casadas", además, Majo vive en otra ciudad, trabaja sola y está desde hace muchos años con su pareja Gil Cerezo, el vocalista del grupo Kinky.

Mientras que ella está de gira con su esposo Christian Nodal, de gira con su papá y en su propia gira.

"No se puede, ni veo a mi papá tan seguido, ¿cómo voy a estar viendo a toda mi familia?".

Ángela aplaudió lo que ha logrado Majo, a quien ya había elogiado hace unos días, y reiteró que a pesar de lo que muchos piensen, su familia es muy unida.

"Majo ha volado tan bonito, y que lo siga haciendo... siempre hemos sido una familia muy unida, eso somos los Aguilar, le pese a quien el pese, le duela a quien le duela, es lo que es", expresó sobre la unión que tiene toda su familia en conjunto y no sólo los integrantes que cantan.

"Somos súper unidos y no hay más cuento que otros hacen, la verdad, nosotros estamos muy bien", enfatizó.

Para Ángela ha sido difícil sobresalir en una industria dominada por hombres, y aseguró que no quiere que sea igual de difícil para sus primitas de otra generación, ni para las mujeres que van a seguir, desea que las mujeres se sientan representadas por ella, por su prima, por sus amigas, por otras mujeres y que no sientan miedo de ser el centro de atención o de dar su opinión.