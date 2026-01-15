Se enfrentan en Premio Lo Nuestro

Los integrantes de la dinastía Aguilar competirán entre sí en varias categorías de Premio Lo Nuestro 2026, de nueva cuenta, Ángela Aguilar y su prima Majo están nominadas a Artista Femenina Del Año de Música Mexicana y también en la categoría de Mejor Combinación Femenina.

En años recientes, Ángela y Majo han evitado aparecer juntas en escena y en eventos familiares, Majo no fue invitada a la boda de su prima con el cantante Christian Nodal, y cuando fue cuestionada por al respecto, admitió que existe un distanciamiento con su tío Pepe y si prima, sin que eso quiera decir que nos los quiera.

Majo, quien ha pedido en distintas ocasiones no ser contrapunteada con su prima Ángela, de nueva cuenta figura en la lista de Artista Femenina Del Año, Música Mexicana, lista que también está integrada por Aida Cuevas, Ana Bárbara, Angela Leiva, Camila Fernández, Carolina Ross, Chiquis, Lupita Infante, Yuridia, y su prima Ángela Aguilar.

VOTACIONES ABIERTAS

Ángela y Majo también compiten en la categoría Mejor Combinación Femenina por los temas "Maldita Primavera", con Yuri y Ángela Aguilar, y "Brujería", con Yuridia y Majo Aguilar.

La hija de Pepe Aguilar figura, además en la categoría Colaboración Del Año - Pop con "Abrázame", canción que interpreta con Felipe Botello Y El Sonoro Rugir.

Ángela compite con su esposo Christian Nodal, con su papá Pepe, y con su hermano Leonardo, en la categoría Canción Mariachi/Ranchera Del Año, donde podrían ganar los temas "Nadie Se Va Como Llegó", "Amé", "Cuídamela Bien" y "Amémonos de Nuevo".

Las votaciones estarán abiertas al público hasta el 26 de enero, la gala se celebrará el 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, y los galardones reconocen a los artistas, canciones y álbumes "que están marcando el rumbo de la música latina en múltiples géneros, incluidos pop, urbano".