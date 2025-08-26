Emiliano Aguilar lanza indirecta sobre Ángela y un jugador de la NFL

Antes de su matrimonio con Christian Nodal, Ángela Aguilar vivió un breve romance con Josh Ball, figura de la NFL, un capítulo de su vida que hoy vuelve a generar comentarios en redes y nuevas indirectas por parte de su medio hermano Emiliano.

El cantante de rap utilizó sus redes sociales para lanzar una pregunta a sus seguidores, quienes intuyeron que se refería al episodio amoroso de la hija más joven de Pepe Aguilar, actualmente casada con Nodal.

Mediante su cuenta de TikTok Aguilar expresó: "Tengo una preguntilla ahí nomás. ¿Ustedes qué piensan de los jugadores de futbol americano, así como para tenerlos de pareja".

Emiliano aclaró que la duda iba dirigida a las mujeres y soltó: "¿Qué piensan de estar con un jugador de futbol que les están metiendo pinch… madra… todos los put… días en la cabeza y son bien violentos?".

El artista continuó señalando que, en su opinión, las personas que buscan relaciones con hombres agresores refleja una mente "bien pinch… dañada". También ironizó: "¿Por qué no se casan con un cantante de Sonora con un tendedero en la maceta?", comentario que los usuarios interpretaron como una referencia a Christian Nodal, dado que es originario de ese estado y además tiene varios tatuajes en el rostro.

El video, en el que no dio nombres, fue eliminado de su cuenta, pero retomado por "Sale el sol". Algunos usuarios también interpretaron que Emiliano podría estar sugiriendo que Josh Ball ejerció violencia contra Ángela.

La relación entre Ángela y Josh Ball fue discreta y no tuvo despedidas públicas.

A mediados de 2023, medios reportaron que la intérprete de "Qué agonía" tenía un romance con Ball, jugador de los Vaqueros de Dallas, quien entonces contaba con 26 años, mientras que Ángela tenía 20. La diferencia de edad y algunos antecedentes de violencia del jugador frente a su exnovia Sandra Seller y otras mujeres llamaron la atención.

A pesar de ello, el romance parecía avanzar con guiños en redes sociales, pero terminó tras especulaciones sobre un supuesto episodio violento: Ball habría gritado violentamente a Ángela, según informó "Chisme No Like", aunque la cantante no confirmó ni negó los hechos.

En mayo de 2025, Ángela habló públicamente sobre su vínculo con el jugador de la NFL durante una entrevista con Adela Micha: "Con otro, pues yo andaba con un jugador de fútbol americano y esa fue una relación muy difícil, estuvo muy tormentosa. Entonces me dio mucha fuerza para escribir estas de desamor".

La intérprete confirmó que la relación se dio aproximadamente en mayo de 2024. Antes, en otra entrevista, había mencionado que estaba en una situación sentimental sin revelar la identidad del deportista. En junio de 2024, se confirmó públicamente su relación con Christian Nodal.