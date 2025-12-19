Comparte misteriosos mensajes

Comparte misteriosos mensajesÁngela Aguilar hizo un par de publicaciones extrañas en su cuenta de Instagram
Ángela Aguilar hizo un par de publicaciones extrañas en su cuenta de Instagram en medio de una nueva polémica que rodea su relación con su esposo Christian Nodal.
¿Qué mensajes publicó Ángela Aguilar en Instagram?
"Sé que eres un maestro manipulador y un mentiroso habitual también. Pero no digas mentiras sobre mí y yo no diré verdades sobre ti. ¡Fuera, fuera, fuera!", estas palabras forman parte de la canción "Euphoria" de Kendrick Lamar. En un segundo mensaje, Ángela comparte un pasaje bíblico.
