Mamá de Ángela Aguilar sale en defensa de su hija

A pesar de que Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en julio de 2024, la controversia en redes sociales continúa. La pareja no ha dejado de recibir críticas y los usuarios analizan cada aspecto de su vida pública.

Sin embargo, la familia de Ángela ha sido firme en mostrar su apoyo. Esta vez fue su madre, Aneliz Álvarez, quien reafirmó su postura y salió en defensa de la joven intérprete ante las burlas y el acoso digital que enfrenta desde el año pasado.

¿Cómo enfrenta Ángela Aguilar el acoso digital?

A través de su cuenta de Instagram, Aneliz compartió una historia en la que denunció la violencia digital, republicando un mensaje originalmente difundido por una cuenta de fans de la intérprete de "La llorona". En la imagen aparecía Ángela durante un concierto, acompañada del texto: "La violencia digital contra la mujer es el uso de tecnologías para agredir, acosar y silenciar a mujeres y niñas, manifestándose en ciberacoso, difusión no consentida de imágenes..."

Aunque Aneliz suele mantenerse fuera del foco mediático, Ángela ha comentado en diversas entrevistas que su familia ha sido un pilar fundamental para mantenerse fuerte. También ha reconocido que ha trabajado en su salud mental, pues las críticas sí han llegado a afectarla.

Por su parte, Pepe Aguilar ha salido en repetidas ocasiones a defender a su hija, denunciando el ambiente hostil que predomina en la conversación digital.

Detalles sobre la boda religiosa de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Durante un encuentro con fans al inicio de su Libre Corazón Tour en Estados Unidos, Ángela confirmó que celebrará su boda religiosa con Nodal y que ya están en los preparativos. "Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la Iglesia", dijo la cantante.

Nodal también lo había adelantado en entrevista con Adela Micha, señalando que la celebración tendría lugar en 2026.

La pareja se casó por lo civil poco después de que el cantante anunciara su ruptura con Cazzu, madre de su hija Inti.