Ángela y Christian disfrutan de Navidad

Ángela Aguilar ya disfruta de la Navidad y no lo hace sola, lo hace con su esposo, el también cantante Christian Nodal, y también con sus mascotas, quienes lucen vestidas con atuendos propios de la época decembrina.

En medio de su cuestionada gira en Estados Unidos, la cantante de 22 años se da tiempo de relajación para estar con su familia, como lo hizo recientemente en una comida de Acción de Gracias, donde apareció con sus padres, sus hermanos y su marido.

La hija de Pepe Aguilar ha agradecido los elogios que ha recibido del público en sus presentaciones, como la que recién protagonizó en Los Ángeles, donde se hincó en el escenario mientras recibía aplausos y gritos de apoyo; la intérprete del regional mexicano ha recibido ciberbullying desde que se destapó su romance con Nodal.

Ángela presumió las seis esferas navideñas que pondrá en su árbol de Navidad, las esferas llevan el nombre de los integrantes de su familia: su esposo Christian, sus hermanos Leonardo y Aneliz, y el de sus padres, Pepe y Aneliz.

Ángela también compartió un video en el que aparece un adornado árbol navideño y Christian Nodal en un sillón jugando con una de sus perras, a la que la cantante calificó como "la más encimosa".

Ángela ofrecerá este viernes un concierto en San Diego, California, como parte de su tour "Libre Corazón", donde canta varias canciones de su nuevo disco "Nadie se va como llegó", del que se desprende el tema "El equivocado", dedicado a su esposo Christian Nodal.

En la canción, Ángela defiende apasionadamente su relación amorosa frente a las críticas, describe cómo el romance surgió de forma natural, poco a poco, sin planes predeterminados, y cómo, a pesar de las advertencias de que se ha enamorado del "equivocado", ella encuentra en él seguridad, flores, razones para amarlo y locuras que la enamoran.