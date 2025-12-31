La acusan que sigue de copiona

La reciente participación de Ángela Aguilar en el especial "Grammy Celebration of Latin Music" no solo marcó un nuevo capítulo en su carrera, sino que también desató un intenso debate en redes sobre su imagen, pues hay quienes aseguran que sigue copiándole el estilo a Cazzu, expareja de su actual esposo, Christian Nodal.

Ángela Aguilar fue una de las invitadas especiales y tuvo la oportunidad de rendir tributo a Linda Ronstadt con un cover en inglés de "You´re No Good".

En sus redes sociales, Ángela expresó: "Muy honrada y agradecida de ser parte de A GRAMMY Celebration of Latin Music [...] Compartir esta noche con tantos artistas latinos increíbles fue muy especial para mí, y poder cantar en inglés lo hizo aún más significativo".

MALA DICCIÓN

La actuación generó opiniones divididas en cuanto al repertorio y el idioma elegido, pues hubo quienes la apoyaron y aseguraron que lo hizo muy bien; mientras que, por otro lado, otros internautas la acusaron de no cantar bien, gritar y no tener buena dicción.

Para la ocasión, Ángela eligió un vestido largo y ajustado de color azul oscuro con brillos, de cuello alto y con aberturas en la falda, acompañado de una pulsera brillante y un peinado "wet look". El maquillaje, más oscuro y dramático de lo habitual, incluyó smokey eyes, cejas afinadas y labios en tono nude, un cambio radical frente a sus estilismos tradicionales.

La combinación de estos elementos motivó comparaciones inmediatas con Cazzu. Usuarios compartieron imágenes de Cazzu con un vestido similar que usó para la promoción de su canción "Con otra", lanzada en marzo.

Pero eso no fue todo, sino que los internautas incluso notaron la similitud en las pulseras de ambas y el maquillaje igualmente intenso que la argentina lució en su gira "Latinaje".