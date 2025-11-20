Cazzu reacciona a boda religiosa de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Vaya sorpresa causó Ángela Aguilar al anunciar ante la prensa que próximamente se casará por la iglesia con Christian Nodal. Tras la revelación, Cazzu fue cuestionada sobre lo que piensa del enlace de su ex pareja: el cantante sonorense.

Ángela compartió que ya comenzaron los preparativos y, emocionada, adelantó incluso la fecha tentativa: "¿Van a ir a mi boda? Me voy a casar en mayo por la iglesia", dijo durante un encuentro con periodistas.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Por su parte, cuando Nodal fue abordado por reporteros en un evento previo a los Latin Grammy, se mostró algo desconcertado ante la pregunta: "¿La boda? Ya estoy casado, ¿de qué hablan?... Ah, la boda... sí", respondió.

¿Qué dijo Cazzu sobre la boda de Nodal? Durante su visita a México, la "Nena Trampa" fue abordada por la prensa, que insistió en preguntarle sobre su relación actual con Nodal. Además de aclarar que no tiene la custodia total de su hija Inti, reaccionó a las declaraciones del cantante sobre su deseo de tener tres hijos más: "Yo no veo las redes, no sé de qué me hablan, pero ustedes saben que nosotros ya no tenemos nada que ver, solo tenemos una hija en común."

Ante la insistencia de los reporteros, ahora sobre la futura boda, la cantante argentina cerró el tema con contundencia y voz clara: "Ese tema no me importa, no sé nada de eso y tenemos vidas muy alejadas."

¿Qué proyectos tiene Cazzu en el cine?

Lejos del ruido mediático, Cazzu continúa enfocada en su carrera y proyectos profesionales. Su debut como actriz se convirtió en un éxito luego de que la película "Risa y la cabina del viento" fuera premiada como Mejor Largometraje Argentino en el 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en Argentina.

El filme, dirigido por Juan Cabral, también obtuvo el galardón a Mejor Dirección. La historia sigue a Risa, una niña que pierde a su padre en un incendio y descubre que puede hablar con los muertos a través de un teléfono público. Del otro lado de la línea, los fallecidos mantienen asuntos pendientes que ella intenta resolver... incluso logra comunicarse nuevamente con su padre. La actriz Elena Romero interpreta a la niña protagonista, mientras que Cazzu da vida a su madre soltera.