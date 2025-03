Andrew Lloyd Webber, el rey del musical cumple 77 años

El teatro musical no puede ser entendido sin la existencia de Andrew Lloyd Webber, quien revolucionó el género con historias como "José, el soñador", "El fantasma de la ópera" o "Cats", en los cuales no temió en experimentar con estilos como el rock, la ópera y hasta el pop, lo que le ha valido reconocimientos como siete premios Tony, un Oscar y un Globo de Oro; este sábado este genio está cumpliendo 77 años.

Nació en South Kensington, Londres, en una familia de músicos, su padre William Lloyd Webber era compositor y su madre, Jean Hermione Johnstone Lloyd Webber, era maestra de música, por lo cual no era de extrañarse que diera muestras de su talento desde muy temprana edad.

Tenía tan sólo 17 años cuando conoció al compositor Time Rice, con quien realizaría algunos de sus más grandes clásicos, comenzando con "José, el soñador", la cual comenzaron a escribir en 1968, como una cantata pop para el coro de una escuela, en esta combinaron el pop, el country y el rock and roll; poco a poco fueron agregando canciones hasta que terminó siendo un musical en forma, el cual se estrenó en el West End, de Londres, en 1973.

Pero en lo que esta obra era concluida, en 1971 ya había visto la luz en Broadway la ópera rock "Jesucristo Superestrella", que daba una visión revolucionaria y moderna de los Evangelios, centrándose en los últimos días de Jesús de Nazareth. Un año después se estrenó en Londres, donde estuvo en cartelera durante ocho años.

Los éxitos siguieron con "Evita" (1976) y "Cats" (1981), ambos musicales regalaron al mundo melodías inolvidables como "No llores por mí Argentina" y "Memory", respectivamente, además estas dos historias llegaron al cine, "Evita" en 1996 con Madonna como Eva y Antonio Banderas como Che, Lloyd Webber y Tim Rice se hicieron acreedores de un Oscar por el tema You Must Love Me.

A "Cats" no le fue tan bien en 1991, ya que fue duramente criticada por las burdas caracterizaciones, lo inconexa que era la trama y lo mal logrado de los números musicales.

En 1986 estrenó lo que se considera su obra maestra, "El fantasma de la ópera", cuya trascendencia se debe a la fusión que hizo de la ópera con el musical moderno, atrayendo al público de ambos sectores, también marcó la pauta en cuanto a las producciones de gran formato, utilizando tecnología de punta y efectos especiales en su escenografía e iluminación; además de que ofrece una historia de amor que pasa de la obsesión a la redención de su protagonista, además de lograr temas que se volvieron clásicos como "The Music of the Night" y "All I Ask of You".

Este musical tiene 39 años presentándose en el Her Majesty's Theatre de Londres, y en Broadway tuvo una temporada de 35 años en el Majestic Theatre, ya que después de la pandemia no pudo recuperar su nivel de audiencia.

Como era de suponerse "El fantasma de la ópera" también dio el salto al cine, esto sucedió en 2004, donde la actriz Emmy Rossum da vida a Christine Daaé, una joven soprano de la Ópera Populaire de París que se convierte en la obsesión de un misterioso Erik (Gerard Butler) compositor enmascarado.

Otros éxitos como "Sunset Boulevard" (1993), "The Wizard of Oz" (2011), "School of Rock: The Musical" (2015), "Cinderella: The Musical" (2021), por mencionar algunos, reflejan su impacto duradero en el teatro y su capacidad para reinventarse a lo largo de las décadas.