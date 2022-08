Ya siente la muerte cerca

En entrevista para el programa De primera mano, García, de 81 años, confesó que la edad le está empezando a cobrar factura y la cirrosis que padece, además de otros malestares, terminarán por derrotarlo más pronto de lo que todos imaginan.

"Siempre he sido echado para adelante, pero la verdad, hablando la neta, yo creo que me voy rápido ya. Yo creo que esta es la buena, ya me va a tocar irme rápido", dijo a las cámaras.