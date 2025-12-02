Casa de Andrés García no puede ser vendida

A más de dos años de la muerte del actor Andrés García, sorprendió el trascendido de que, aparentemente, su casa de Acapulco, conocida como "El Paraíso", había sido puesta a la venta. Sin encargo, el empresario Roberto Palazuelos y uno de los hijos del actor, Leonardo García, señalan que la situación legal en que se encuentran los herederos posibilite que la propiedad sea liquidada.

Este fin de semana, el programa matutino "Venga la alegría" captó la presencia de "el Diamante negro" y Leo en un evento social; Palazuelos no sólo ha asesorado a los hermanos García y a su madre, Sandy Vale, en todo lo referente a la herencia de don Andrés, sino que es, además, un gran amigo de la familia.

Por ese motivo, cuando el matutino cuestionó a Leonardo acerca de la supuesta venta de la casa de su padre -noticia difundida por el periodista Ernesto Buitrón-, cuestionamiento que, claramente, lo incómodo.

Fue así como, a propósito de la presencia de su amigo y abogado, García le pidió a él que contestara esa pregunta y, sin rodeos, Palazuelos explicó que, en este momento, la propiedad no puede ser vendida, al menos no hasta que se esclarezca, en su totalidad, la repartición de los bienes de don Andrés.

"Aquí está mi abogado, contesta tú", dijo.

"No, todavía no, hasta que venga la sentencia, en la sucesión testamentaria y el juez diga lo que es para cada uno, ahorita no pueden vender nada, falta el juicio, ahorita todavía falta", precisó.

Además, consideró que, a su parecer, no es tampoco un buen momento para vender la casa, que incluye 150 metros de playa, esto debido a que, por sus malas condiciones, derivadas de los destrozos que dejaron a su paso los huracanes "Otis" y "John", así como por los malos momentos económicos que atraviesa el puerto de Acapulco.

"No creo que el vayan a dar mucho por ´el Paraíso´ como están ahorita las situaciones en Acapulco".