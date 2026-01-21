Mía Legarreta reacciona a primeras fotos de su mamá con su novio

Andrea Legarreta y su nueva pareja, Luis Carlos Origel, ya postearon sus primeras fotos juntos en redes sociales y Mía, la hija mayor de la conductora, ya reaccionó; la semana pasada Andrea confirmó la relación sentimental que hay entre ella y el coach y conductor, 21 años menor que ella; se conocen desde hace mucho tiempo, y él incluso, es amigo de la familia de la conductora del matutino “Hoy”.

“Que bien va este 2026”, mensaje que acompañó con una serie de fotos, en las cuales aparece con Andrea Legarrtea, en una de ellas la conductora lo abraza por el cuello mientras lo besa en una mejilla.

Mía comentó con tres emoticones de corazones rojos y recibió elogios de los cibernautas, quienes aplaudieron el apoyo que le está dando a su madre en esta nueva etapa.