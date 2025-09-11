Tendrá su biopic

El productor italiano Andrea Iervolino, conocido por títulos como Ferrari, anunció el desarrollo de una película biográfica sobre el fallecido icono de la moda Giorgio Armani, informó Variety.

El proyecto seguirá la evolución personal y profesional de Armani, uno de los diseñadores más influyentes de los siglos 20 y 21. Aunque el diseñador era muy reservado, mantuvo una relación cercana con su socio, el arquitecto y empresario Sergio Galeotti, fallecido en 1985 por complicaciones relacionadas con el SIDA.





SIN DETALLES

Hasta ahora no se ha confirmado si la película abordará la vida privada de Giorgio Armani o se centrará únicamente en su trayectoria en la moda, ni si contará con la colaboración de la familia del apodado "Rey de la Moda".

Según Iervolino, la película lleva meses en desarrollo y surge de "un deseo personal de rendir homenaje a uno de los mayores innovadores de la moda internacional y un símbolo indeleble de la identidad italiana en todo el mundo".

EL GUION

El guion estará a cargo de Bobby Moresco, conocido por Crash y por su colaboración con Iervolino en Maserati: The Brothers, proyecto que contó con un elenco encabezado por Al Pacino, Anthony Hopkins, Andy García y Jessica Alba.

"Todos conocemos la marca Armani, pero no siempre conocemos realmente al hombre Giorgio Armani", expresó Iervolino.

Su historia, sus sacrificios y la visión que hizo posible un sueño italiano reconocido en todo el mundo merecen un homenaje completo. Creo que este proyecto representa un motivo de orgullo para todos los italianos y un tributo que los herederos de Armani pueden recibir con respeto y afecto", agregó.