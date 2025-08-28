Dirigirá concierto en el Vaticano

Andrea Bocelli y Pharrell Williams codirigirán un concierto en la Plaza de San Pedro, en el corazón de la Ciudad del Vaticano, para clausurar el tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, con el apoyo del Vaticano.

El espectáculo reunirá música, narrativa visual y reflexión, con actuaciones en vivo de Andrea Bocelli, Pharrell Williams junto al Coro Gospel Voices of Fire, Teddy Swims, John Legend y un coro internacional de 250 personas, informó Rolling Stone.

La experiencia incluirá un despliegue de luces y drones a cargo de Nova Sky Stories, con imágenes inspiradas en la Capilla Sixtina.

El evento también celebrará el Año Jubilar 2025 y estará abierto al público en Roma, además de transmitirse por Disney+, Hulu y ABC News Live el 13 de septiembre.

Williams y Bocelli también asumirán la producción ejecutiva del concierto, mientras que la dirección musical estará a cargo de Adam Blackstone.



