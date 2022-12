Anahí confronta a Maca Carriedo

Ciudad de México

La exRBD aprovechó su participación en el show para confrontar a Maca Carriedo, conductora de esta temporada, quien años atrás se burló de ella por sus problemas alimenticios.

De acuerdo con los videos que circulan en Twitter y TikTok, todo se suscitó porque Maca Carriedo se saltó la opinión de Anahí durante la final de "La Más Draga". Fue entonces cuando la actriz y cantante le dijo que ella sabía que le caía un poco "gorda", pero que no omitiera su participación.

"Ya sé que te caigo medio gorda, pero no", declaró Anahí. "No digas eso; yo te quiero mucho", respondió Maca Carriedo. "Eso déjalo en Twitter, aquí no", agregó Anahí.

La tensión creció aún más cuando Maca aseguró que amaba a la exRBD, algo que al parecer no fue de su agrado: "Te amo, te ofrezco una disculpa, diles que no te caigo mal", comentó Maca.

"Bueno, a veces, a veces; mentiras con todo, hoy estamos tranquilas", concluyó Anahí.